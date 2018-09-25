В России Audi A6 получит только один вид мотора

В документе отмечается, что сертификационные данные Audi A6 были объединены с аналогичным данными Audi A7 и A8. Дело в том, что все эти машины являются разновидностью одной модели, выпускаемой под заводским индексом F2.На российском рынке бизнес-седан будет представлен моделью с новым 3-литровым бензиновым турбомотором TFSI V6 мощностью 340 л.с. и 7-ступенчатой преселективной автоматикой S-Tronic. Машина является полноприводной с усовершенствованной системой Quatro ultra.Базовая версия Audi A6, продажа которой начнется уже в ноябре нынешнего года, обладает системами вызова экстренных служб «ЭРА-Глонасс» и контроля курсовой устойчивости, адаптивным круиз-контролем, камерой ночного видения и системой экстренного торможения.