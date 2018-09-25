В компании iFixit проверили на ремонтопригодность умные часы Apple Watch 4

Американская компания iFixit занимается изучением «внутренностей» различных гаджетов, которые только появились на рынке. Аккуратно разбирают их и оценивают уровень ремонтоспособности. В процессе разборки и сборки создается инструкция по ремонту этих изделий, и мастера выкладывают ее в свободный доступ в интернете. В этот раз под увеличительное стекло попали умные часы от Apple Watch 4, со встроенным LTE модулем и широким дисплеем.К плюсам сборки можно отнести относительно не сложную замену батареи, она занимает большую часть пространства, замена ремешка также порадовала, возможность его простой замены получила еще один балл. Дисплей часов поддался замене сложнее, однако это все же можно сделать. А вот продуманная и аккуратная сборка не удивила специалистов, и дополнительных баллов не заработала.Минусов оказалось не так много, но они существенны. Например, печатную плату отремонтировать не удастся, поскольку она залита эпоксидной смолой, и к ней не добраться. Все шлейфы зафиксированы не разъемами, а просто припаяны к общему корпусу, что также делает их замену невозможной. Винты, которыми зафиксированы детали слишком маленькие и их много. Исходя из вышеперечисленных плюсов и минусов, мастера iFixit поставили Apple Watch 4 6 баллов.