Программу льготного ипотечного кредитования продлят до 2024 года
Как минимум до 2024 года российское правительство продлит действие программы выдачи льготной ипотеки по 6% ставке. Данная программа стала ключевой в паспорте национального проекта «Демография», а бюджет, заложенный на ее реализацию, составляет 600 миллиардов рублей.
Льготную ипотеку предоставляют семьям, ожидающим с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго или третьего ребенка. О запуске программы объявил президент Владимир Путин в ноябре 2017 года. В том же году правительство утвердило лимитированную сумму на выдачу ипотеки.
Вице-премьером Татьяной Голиковой было отмечено, что на текущий момент уже реализовано два миллиарда рублей на выдачу льготной ипотеки, хотя бюджетом была заложена сумма в размере чуть менее шести миллиардов рублей, поэтому никаких дополнительных финансовых средств из бюджета добавлять не потребуется.
В следующем году заложенная сумма составит девять миллиардов рублей, а в 2020 году — 11,5 миллиардов рублей. Согласно паспорту нацпроекта «Демография» количество кредитных организаций, обслуживающих проект, увеличится пятикратно.
Льготную ипотеку предоставляют семьям, ожидающим с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго или третьего ребенка. О запуске программы объявил президент Владимир Путин в ноябре 2017 года. В том же году правительство утвердило лимитированную сумму на выдачу ипотеки.
Вице-премьером Татьяной Голиковой было отмечено, что на текущий момент уже реализовано два миллиарда рублей на выдачу льготной ипотеки, хотя бюджетом была заложена сумма в размере чуть менее шести миллиардов рублей, поэтому никаких дополнительных финансовых средств из бюджета добавлять не потребуется.
В следующем году заложенная сумма составит девять миллиардов рублей, а в 2020 году — 11,5 миллиардов рублей. Согласно паспорту нацпроекта «Демография» количество кредитных организаций, обслуживающих проект, увеличится пятикратно.
Экономика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:52