Программу льготного ипотечного кредитования продлят до 2024 года

Льготную ипотеку предоставляют семьям, ожидающим с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго или третьего ребенка. О запуске программы объявил президент Владимир Путин в ноябре 2017 года. В том же году правительство утвердило лимитированную сумму на выдачу ипотеки.Вице-премьером Татьяной Голиковой было отмечено, что на текущий момент уже реализовано два миллиарда рублей на выдачу льготной ипотеки, хотя бюджетом была заложена сумма в размере чуть менее шести миллиардов рублей, поэтому никаких дополнительных финансовых средств из бюджета добавлять не потребуется.В следующем году заложенная сумма составит девять миллиардов рублей, а в 2020 году — 11,5 миллиардов рублей. Согласно паспорту нацпроекта «Демография» количество кредитных организаций, обслуживающих проект, увеличится пятикратно.