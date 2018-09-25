Geely опубликовали первые официальные фото нового VF 11

Ранее, в сети публиковались лишь пиратские изображения автомобиля, которые не могли в полной мере продемонстрировать особенности VF11. Как стало известно, внешность автомобиля будет напоминать прототип от Geely, показанный в прошлом году. В интерьере авто видно большое количество мультимедийных устройств, в том числе очень большой сенсорный монитор, а также консоль с возможностью электронного управления трансмиссией. Машина оснащена 1,5-ти литровым двигателем, мощностью 177 лошадиных сил, с функцией турбо, а также достаточно популярной в последнее время роботизированной коробкой передач.VF11 также оснащен электромотором, благодаря которому, есть возможность использования автомобиля без вреда для окружения. В комплекте к нему идут высокоэффективные батареи. Привод, не смотря на комплектацию автомобиля, будет оставаться только передним, а заявленный производителями расход топлива составит 1,7 литров на 100 км пути.