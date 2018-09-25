Samsung выпустит первый смартфон со сканером отпечатков пальцев Galaxy P30

Произойдёт данное событие до выхода юбилейного Samsung Galaxy S10. Первые продажи Galaxy P30 будут в Китае для создания конкуренции по ценам с другими производителями, которые так же добавляют дактилоскопические датчики в свои смартфоны.По не уточнённым данным презентация Samsung Galaxy P30 состоится в конце 2018 года.