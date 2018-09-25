Samsung выпустит первый смартфон со сканером отпечатков пальцев Galaxy P30
Компания Samsung планирует выпустить новый смартфон с подэкранным сканером отпечатков пальцев. На презентации предстанут первые модели Samsung Galaxy P30 и Samsung Galaxy P30+.
Произойдёт данное событие до выхода юбилейного Samsung Galaxy S10. Первые продажи Galaxy P30 будут в Китае для создания конкуренции по ценам с другими производителями, которые так же добавляют дактилоскопические датчики в свои смартфоны.
По не уточнённым данным презентация Samsung Galaxy P30 состоится в конце 2018 года.
Произойдёт данное событие до выхода юбилейного Samsung Galaxy S10. Первые продажи Galaxy P30 будут в Китае для создания конкуренции по ценам с другими производителями, которые так же добавляют дактилоскопические датчики в свои смартфоны.
По не уточнённым данным презентация Samsung Galaxy P30 состоится в конце 2018 года.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:44