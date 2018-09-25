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Samsung выпустит первый смартфон со сканером отпечатков пальцев Galaxy P30

Компания Samsung планирует выпустить новый смартфон с подэкранным сканером отпечатков пальцев. На презентации предстанут первые модели Samsung Galaxy P30 и Samsung Galaxy P30+.

Samsung выпустит первый смартфон со сканером отпечатков пальцев Galaxy P30


Произойдёт данное событие до выхода юбилейного Samsung Galaxy S10. Первые продажи Galaxy P30 будут в Китае для создания конкуренции по ценам с другими производителями, которые так же добавляют дактилоскопические датчики в свои смартфоны.

По не уточнённым данным презентация Samsung Galaxy P30 состоится в конце 2018 года.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:44

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