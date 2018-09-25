«Останови развратную мать!»: Ирина Александровна Агибалова обратилась к Марине Африкантовой

«..Маме никогда не нравилась эта прилипала!», - написала Марина Африкантова под одним из комментариев.

«От осинки не родятся апельсинки! И ты сейчас это доказала! Твоя мать, как бультерьер, прицепилась ко мне и поливает грязью каждый божий день! Так что прилипалой ее можешь называть, пока она рассказывает как твой отец трясет коленями от ее пальца в очень интересном месте! Лучше бы мать свою остановили в развратном, оскорбительном словесном поносе! А то так и будешь оплачивать за нее судебные издержки!», - прокомментировала Ирина Александровна высказывания старшей наследницы Татьяны Владимировной.

«Чем писать комментарии у меня на страничке, Марина Африкантова, лучше бы обратила внимание на поведение своей матери! Или для вашей семье это нормально, когда твоя мать прыгает на будущего зятя, оскорбляет его и его семейство, грозится испражниться ему на лицо, показывать грудь Илье Яббарову, свою пятую точку демонстрировать всей планете и юбку задирает на танцах в Дубае??! А ты все смеешься. Тебе смешно? Странная реакция, Марина! Очень странная! Похожа на реакцию твоего отца, который тоже спокойно реагирует как его жена рассказывает и показывает как он занимается с ней тем, что должно быть только между ними! Помойте лучше рот ей с мылом и отберите телефон, чтобы не пришлось бегать по комментариям и пытаться меня унизить! Ты этим комментарием себя унизила, девочка! Показала свое истинное лицо! Вот правда говорят в народе! Продолжай поддерживать свою мать и дождетесь..Лучше полечите ей голову в психиатрической больнице!», - продолжила Агибалова-старшая.

«И это всего лишь 1/10 часть того, что наговорила эта женщина в ПРЯМОМ ЭФИРЕ обо мне. После суда, после того как оплатила около 200 тысяч рублей за свой язык, она продолжает оскорблять меня. Вот из-за таких людей я радуюсь тому, что написано в предыдущем посте! А вам бы понравилось такое?..», - поинтересовалась у своих преданных поклонников Ирина Агибалова в личном микроблоге.

«..Не хочет знать обо мне и слышать и каждый день обо мне и обо мне. Потом на новый год присылает в вотсап поздравление с текстом какая мы замечательная семья и т.д. Хочешь забыть человека? Не говори о нём! Я вот молчала долго, но предупредила сразу после решения суда, что второй раз может штраф быть и побольше! А может и не только штраф! Мой адвокат уже получил полную версию этого видеоразговора. Ждём-с», - продолжила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», прикрепив к своему посту короткую видеозапись, на которой Татьяна Владимировна Африкантова на самом деле говорит о нем много чего неприятного.

Экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Татьяна Владимировна Африкантова не перестает шокировать преданных подписчиков экстравагантными и в некоторой степени даже причудливыми выходками.53-летняя женщина не стесняется поднимать довольно интимные темы и время от времени, без тени смущения, демонстрировать всем свое причинное место. И все это бывшая участница телепроекта делает у себя на страничке в социальной сети Instagram, общаясь с поклонниками в «прямом эфире».Как стало известно, Татьяна Владимировна даже успевает вести в Сети холодную войну с недоброжелателями и критиками, которым она безпрерывно резко отвечает. Тем не менее, больше всего достается коллеге Африкантовой-старшей по скандальном реалити-шоу «Дом-2» - Ирине Александровне Агибаловой.В свою очередь сама телебабушка телепроекта уже потеряла всякие надежды на то, что ей удастся избавиться от назойливого внимания родственницы Марины Африкантовой. Стоит отметить, что, не в меру активную Татьяну Владимировну даже не напугало и, конечно же, не остановило недавнее судебное разбирательство.Дошло до того, что Ирина Александровна вынуждена была обратиться к наследнице Африкантовой-старшей. После того, как Марина негативно высказалась об Агибаловой в одном из комментариев, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» не стала молчать.После подобного высказывания Марины Ирина Александровна посоветовала девушке проявить адекватность и наконец-таки утихомирить свою родственницу. Нужно подчеркнуть, что Агибалова-старшая не стала долго церемониться и прямо заявила о том, что у Татьяны Владимировны Африкантовой есть серьезные психические отклонения. Экс-звезда телепроекта «Дом-2» добавила, что место 53-летней женщине вовсе ни в социальных сетях, а в психиатрической больнице.Стоит подчеркнуть, что уже давно многие преданные поклонники реалити-шоу «Дом-2» поговаривают о том, что матери Марины Африкантовой нужно постоянно носить с собой пластырь, которым она сможет заклеить себе рот в тот момент, когда ей захочется рассказать телезрителям, что же на самом деле происходит в реальной жизни в Периметре.По словам фанатов телепроекта «Дом-2», Татьяне Владимировной нужно постоянно думать только о пластыре, особенно в тот момент, когда она хочет пообщаться с подписчиками и выходит на своей страничке в социальной сети Instagram в «прямой эфир». Ведь именно в этот момент экс-звезда реалити то и дело высказывает интернет-пользователям свое мнение не только о действующих участниках телестройки, но и о домовцах, которые довольно давно ушли за ворота.Напомним, что недавно Африкантову-старшую наказало руководство телешоу «Дом-2». Администрация оштрафовала наследницу Татьяны Владимировны на сто тысяч рублей, а в прошлом году женщине самой пришлось выплатить примерно двести тысяч рублей за то, что она наговаривала на Ирину Александровну Агибалову.По словам Татьяны Владимировны, она искренне верила в то, что если ей удастся собрать в социальных сетях все слухи и озвучить их в своем микроблоге, да и еще прибавить немного от себя, что имеет ряд неоспоримых подтверждений, то численность ее подписчиков начнет расти прямо-таки на глазах. Конечно же, что Африкантова-старшая надеялась, что ничего ей за это не будет.Тем не менее, Ирина Александровна, как оказалось, является очень хитрой женщиной. Экс-звезда «Дома-2» год назад подала в суд на Татьяну Африкантову. Сообщается, что после длительных слушаний и огромнейшего количества проблем, Агибаловой-старшей все-таки удалось выиграть слушание в суде. В итоге суд обязал мать Марины выплатить телебабушке довольно приличную сумму.Конечно же, что Татьяна Владимировна выплатила Ирине Александровне все до копейки. Африкантова-старшая даже публично извинилась перед бывшей участницей «Дома-2» и заверила ее, что больше никогда не будет, не то, что говорить, даже думать о ней. Тем не менее, хватило болтливой телезнаменитости только на год.На днях родственница Марины Африкантовой, общаясь в очередной раз со своими подписчиками в «прямом эфире», опять-таки начала выговаривать Ирину Александровну. Впрочем, как оказалось, Агибалова-старшая уже давно перестала обижаться на беспочвенные оскорбления в свой адрес, ведь уже знает очень хороший способ, которым она может закрыть Татьяне Владимировне рот.