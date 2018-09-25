Британский математик решил «задачу тысячелетия»

Гипотезу распределения нолей дзета-функции, не могут решить математики мира уже на протяжении 170 лет. 24 сентября, на конференции Heidelberg Laureate Forum в Университете Гейдельберга Германии, британец Майкл Фрэнсис Атия, предложил решение этой проблемы. Он утверждает, что на 15 строках решил задачу Римана описания расположения на числовой прямой простых чисел.Майкл Фрэнсис Атия лауреат премии Абеля и Филдса, внёс огромный вклад в алгебраическую геометрию и топологию. Большинство математиков относятся скептически к его заявлению. Коллегам с трудом верится, что за пару лет 89-летний математик Майкл Атия сумел решить одну из семи «задач тысячелетия».