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В Сети появились "живые" снимки флагмана OnePlus 6T

В сеть попало новое изображение OnePlus 6T, благодаря чему стало возможным подтвердить некоторые догадки об особенностях модели. Впрочем, эксперты утверждают, что этот смартфон может оказаться фальшивкой.

В Сети появились "живые" снимки флагмана OnePlus 6T


Один из китайских источников слил в Сеть фото с изображением неизвестного смартфона. Опираясь на домыслы, а также факты касательно дальнейших планов OnePlus на развитие собственной продукции, некоторые пользователи Сети убеждены, что на фото именно эта модель. Тем не менее, многие эксперты отмечают уровень сходства смартфона на фото с некоторыми другими, вроде Oppo R17, а также Vivo X23. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что обои у показанного смартфона от OnePlus.

С учетом того, что на текущий момент невозможно проверить подлинность источника, остается лишь строить догадки касательно правдивости имеющихся данных. Аналитики отмечают поразительное сходство смартфонов нового поколения, подмечая, что разные производители, тем не менее, пришли фактически к одному и тому же дизайну. Основные различия, вероятно, будут под корпусом.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:20

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