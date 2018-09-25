Предсказавший землетрясение в Чили астроном рассказал о крайней опасности Нибиру

В последние время много ученых говорят о Нибиру, которая также известна под многими именами - Планета X, или Hercolubus, Немезида. Доктор Карлос Муньос Феррада, который является астрономом, сейсмологом и ученым, изучал в течение долгих лет и всемирно известное фантастическое небесное тело с 1940 года.Это он дал прогноз 24 января 1939 года, что между 19 и 22 часами начнется сильное землетрясяние Чили. Никто не верил его словам, но это случилось. В умах тех, кто оставшихся в живых, до сих хранится воспоминание о том, что человек, на которого не обращали внимание, был впереди своего времени. Через его расчеты и исследования были предсказаны не только бесчисленные землетрясения позже, но и изменения климата в разных частях планеты Земля. Кроме всего, он обнаружил множество комет и планет, ранее неизвестных.В своей последней научной работе ученый мониторинг планеты Нибиру, в который были включены разнообразные расчеты, которые определяли траекторию и орбиту космического объекта. Самое удивительное оказалось в том, что в его трудах Немизида определена именно как «планета комета», потому что согласно его теории, она имеет эллиптическую орбиту и хвост.По словам астронома, приближение к Земле небесного тела не пройдет незамеченным, но каждый будет толковать по своему это явление. Последствия контакта будут столь ужасны, что приведут к полному опустошению и гибели планеты.