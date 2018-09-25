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В Ленобласти в школе под лестницей мужчина изнасиловал женщину

В Ленинградской области оперативники задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании под школьной лестницей женщины. Происшествие сексуального характера произошло в городе Волхов ночью 23 сентября.

В Ленобласти в школе под лестницей мужчина изнасиловал женщину


По словам представителя СУ СКР по Ленинградской области, местный 42-летний житель возле одной из школ Волхова совершил нападение на 46-летнюю женщину. Он силой завел ее под лестничный проем, находящийся недалеко от запасного выхода учебного заведения, и там совершил насильственные действия сексуального характера.

В ходе оперативных работ следователи и сотрудники ГУ МВД Ленобласти быстро установили личность преступника и адрес проживания. Во время обысков у насильника были обнаружены вещи, которые могут оказаться важными уликами. В отношении мужчины сотрудниками следственного комитета возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».


 
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Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:12

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