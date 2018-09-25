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Беременная Регина Тодоренко рассказала Ивану Урганту о предстоящей свадьбе

Шоу “Вечерний Ургант” посетила Регина Тодоренко. Известная телеведущая ждет ребенка от Влада Топалова и, как стало известно, в скором времени состоится их свадьба.

Беременная Регина Тодоренко рассказала Ивану Урганту о предстоящей свадьбе


В студию Тодоренко пришла в укороченном белом платье, которое подчеркивает изменения в ее фигуре. Кружевной наряд, по мнению поклонников ведущей, дополняет ее образ, делая более привлекательной, чем когда-либо. Регина Тодоренко рассказала ведущим шоу о своих планах на будущее, в числе которых ее новый проект, а также сообщила, что ей есть на кого ровняться. После окончания передачи звезда поблагодарила ведущих, что пригласили ее и за стимул развиваться дальше, который был ней получен в ходе эфира.

После передачи Регина Тодоренко сфотографировалась с ведущими и разместила фото в Instagram. Автор поста прокомментировала запись, написав про высокий уровень профессионализма звезд, а также про желание ровняться на Урганта, Хрусталева и Гудкова вместо того, чтобы состязаться с ними. Стоит отметить, что в течение достаточно длительного периода времени Тодоренко скрывала свою беременность одеждой, в связи с чем поклонники понятия не имели о ее положении.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:44

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