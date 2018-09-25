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Apple создаст контент без секса и насилия

В «яблочной» корпорации намерены заняться подготовкой контента для Apple TV и iTunes. В новых фильмах и телешоу купертиновцы планируют обойтись баз «жёстких» сцен, в которых не будет секса, насилия и употребления наркотиков.

Apple создаст контент без секса и насилия


О соответствующем решении сообщил глава Apple Тим Кук, который примерно год назад ознакомился с драмой Vital Signs, в ней рассказывается о жизни рэпера Доктора Дре (Андре Ромелл Янг). «Яблочная» корпорация в 2014 году приобрела у музыканта права на бренд Beats Electronics по производству наушников. Руководителя компании шокировали многочисленные сцены насилия в биографической истории, после чего Кук решил, что на своих ресурсах он никогда не позволит выпускать контент подобного рода.

О том, что компания Apple хочет создать собственный кинотеатр, слухи появились ещё в 2017 году. На сегодняшний день имеется информация, что купертиновцы намерены создать конкуренцию Netflix, в связи с этим в ближайшие пять лет в новый проект будет инвестировано 4,2 миллиарда долларов.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:29

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