Apple создаст контент без секса и насилия

О соответствующем решении сообщил глава Apple Тим Кук, который примерно год назад ознакомился с драмой Vital Signs, в ней рассказывается о жизни рэпера Доктора Дре (Андре Ромелл Янг). «Яблочная» корпорация в 2014 году приобрела у музыканта права на бренд Beats Electronics по производству наушников. Руководителя компании шокировали многочисленные сцены насилия в биографической истории, после чего Кук решил, что на своих ресурсах он никогда не позволит выпускать контент подобного рода.О том, что компания Apple хочет создать собственный кинотеатр, слухи появились ещё в 2017 году. На сегодняшний день имеется информация, что купертиновцы намерены создать конкуренцию Netflix, в связи с этим в ближайшие пять лет в новый проект будет инвестировано 4,2 миллиарда долларов.