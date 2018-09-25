Мужу Ксении Бородиной предстоит серьезная операция

«Все вчера спросили про сад..пока все хорошо, Теюша пришла с подругой за руку, сразу объяснила, кого как зовут, кто кому кем приходится и села рисовать. Прокурор. утром сказала, что садик ничего. Ходим мы во вторую смену с 16-19! Поднимать ребёнка в 7 утра не захотела, она ещё малышок, ещё успеет вставать в школу так рано!! Маруся прям страдает просыпаться так рано, она сова как мы все. Тея в принципе за любой кипиш, но сон это святое», - не так давно вовсю рассуждала Ксения Бородина в личном инста-блоге.

«Очень мне жаль, что в нашей стране нет наказания хотя бы в виде штрафа за грязный язык людей в интернете! И эта безнаказанность дает вот таким людям право оскорблять не только нас, но и деток. Читая комментарии под последним постом, хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Какие же грязные рты, которые хочется с порошком и щеткой промыть! Правильно, что в некоторых странах, ты не то чтобы фото не можешь сделать без разрешения, так ты еще и штраф заплатишь за грязный рот! А у нас к сожалению безнаказанность, поэтому интернет развязал руки многим бабам с грязными ртами, которые от собственной неудовлетворенности жизнью, мужьями, работой или не работой, льют эту грязь», - обращалась Ксения Бородина к антифанатам.

«Я ставлю на место людей, потому что ответка никогда никому не нравится, нравится только критиковать и быть в этой ситуации королевой, а когда в ответ и тебя унизили, сразу неприятно, и может быть, понятнее, что не надо совать свой нос, куда не просили и считать чужие деньги! Опять же, что касается рекламы: хочешь, бери, хочешь, пройди мимо! Про работу свою я жаловаться не намерена, меня все устраивает, но неважно, какая у тебя профессия, люди устают, и это нормально. У меня один выходной в неделю, и, да, я хочу чаще путешествовать, чтобы побыть с детьми, мужем любимым, по-моему, это не преступление», - заявила Ксения Бородина в личном микроблоге.

Как стало известно, недавно 38-летний муж Ксении Бородиной начал жаловаться на сильные боли в спине. В результате обследований медики обнаружили у Курбана Омарова грыжу. Сообщается, что на сегодняшний день медики решили не устранять проблему хирургическим путем.По словам телеведущей скандальной телестройки «Дом-2», ее муж обратился в одну из лучших столичных клиник, где у бизнесмена и диагностировали грыжу позвоночника. Врачи пока не стали предлагать Курбану Омарову сделать операцию, тем не менее, если ситуация в ближайшее время ухудшится, то 38-летнему мужчине придется пережить хирургическое вмешательство.Стоит подчеркнуть, что ранее Курбан Омаров никогда не жаловался на плохое состояние здоровья. На данный момент ни Ксения Бородина, ни ее любимый супруг никак не комментируют возникнувшую в их семействе проблему.Ни для кого не является секретом, что преданные поклонники телеведущей реалити-шоу «Дом-2» всегда восхищаются не только Ксенией Бородиной, но и мужем Курбаном Омаровым. 38-летний бизнесмен является активным пользователем социальной сети Instagram, в которой он довольно часто рассказывает об отношениях в семье, а также о воспитании наследников.Многочисленные верные фанаты звездного семейства Ксении Бородиной и Курбана Омарова уже давно привыкли к тому, что, когда у парочки появляется свободное время, они тут же отправляются всей семьей в теплые края.Стоит напомнить, что Ксения Бородина и Курбан Омаров официально оформили свои отношения три года назад. От первого брака у популярной телеведущей прославленного телепроекта «Дом-2» растет 9-летняя дочь Маруся. В отношениях с Курбаном на свет появилась голубоглазая девочка, которую парочка назвала Теоной.Не единожды преданные поклонники звездного семейства отмечали, что 2-летняя Теона Курбановна очень похожа на своего папу. Несколько недель назад малышка начала ходить в детский садик. По словам Ксении Бородиной, Тея очень не любит рано просыпаться, поэтому ходит в сад с 16 до 19 часов.Нужно отметить, что Курбан Омаров довольно часто для своей странички в социальной сети Instagram снимает Теону на камеру. Супруг телеведущей реалити-шоу «Дом-2» то и дело рассказывает преданным поклонникам, как растет их общая с Ксенией дочь. Как стало известно, после переезда в новый двухэтажный загородный особняк, у 2-летней Теи появилось очень много места для того, чтобы не только играть, но и бегать.Подметим, что Ксения Бородина всегда старалась делать все возможное и невозможное для того, чтобы ее наследницы ни в чем никогда не нуждались и были по-настоящему счастливыми детьми.Телеведущая телепроекта «Дом-2» бессменно яростно защищает 9-летнюю дочь Марусю и 2-летнюю малышку Теону Курбановну от нападок своих многочисленных недоброжелателей.К слову, в последнее время теледива старается довольно часто общаться со своими верными подписчиками, которых на сегодняшний день насчитывается почти двенадцать миллионов. Ксения Бородина в меру своих сил отвечает на кое-какие комментарии, а также вовсю выражает благодарность своим фанатам за теплые слова в адрес ее семейства.Как бы там ни было, но у Бородиной, как и у многих других известных личностей, есть очень большое количество злопыхателей. Антифанаты буквально каждый день прямо-таки забрасывают Ксению и ее любимого супруга Курбана Омарова нелицеприятными комментариями, на которые просто невозможно не обратить внимание.Время от времени известная телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» не может «пройти» мимо критики в свой адрес, особенно если дело касается ее наследниц. Недавно Ксения Бородина решила объяснить интернет-пользователям, почему периодично она все-таки делает акценты на тех или иных высказываниях или сообщениях своих недоброжелателей.Также на днях телеведущая телепроекта «Дом-2» сообщила своим верным фанатам радостную новость. Оказывается, что звездное семейство закончило ремонт в двухэтажном загородном особняке площадью 216 квадратных метров, который они приобрели два года назад в элитном поселке на Новорижском шоссе.По информации, которая продолжает активно распространяться по социальным сетям, шикарный дом обошелся Ксении Бородиной и Курбану Омарову почти в девятнадцать миллионов рублей. Правда, по-прежнему так и неизвестно, сколько звездному семейству пришлось вложить денег в то, чтобы полностью обустроить свое новое жилище.