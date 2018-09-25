Лена Миро назвала Ольгу Бузову «эпатажной страшилой»
Скандальный блогер Лена Миро рассказала у себя в блоге о типе женщин, коих она терпеть не может.
Этот беспардонный тип женщин озвучивает собственное мнение и хочет лезть везде в первых рядах, говорит Миро. Эти дамы часто и громко смеются, но смеются неискренне и всячески стараются обратить на себя внимание.
И вот эти женщины, которых слишком много, всегда некрасивы.
Красивой не надо прикладывать усилия, чтобы приковывать к себе взгляды, говорит Лена. Ей нет необходимости драть глотку, чтобы все обращали внимание только на неё. Красивая незамеченной не останется, даже если сядет с книгой в дальнем уголочке ресторана. Да и устает от лишнего внимания красивая женщина.
Но страшиле это внимание необходимо, пишет блогер. А раз просто отвратительной внешностью получить внимание нельзя, страшиле приходится быть громкой, активной, энергичной и даже эпатажной.
Может всё быть с ними и обошлось, будь они потише. Увы! Лена пишет, что они орут как резаные в телефон в местах, где приличные шуршат страницами книжек.
Фамилии в посте никаких не называлось. Лена Миро просто опубликовала рядом с постом снимок ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Лицо на снимке показывает, кого имеет в виду публицист.
Этот беспардонный тип женщин озвучивает собственное мнение и хочет лезть везде в первых рядах, говорит Миро. Эти дамы часто и громко смеются, но смеются неискренне и всячески стараются обратить на себя внимание.
И вот эти женщины, которых слишком много, всегда некрасивы.
Красивой не надо прикладывать усилия, чтобы приковывать к себе взгляды, говорит Лена. Ей нет необходимости драть глотку, чтобы все обращали внимание только на неё. Красивая незамеченной не останется, даже если сядет с книгой в дальнем уголочке ресторана. Да и устает от лишнего внимания красивая женщина.
Но страшиле это внимание необходимо, пишет блогер. А раз просто отвратительной внешностью получить внимание нельзя, страшиле приходится быть громкой, активной, энергичной и даже эпатажной.
"Лично я не встречала эпатажных красавиц, а вот эпатажных страшил - как грязи", - заявила блогерша.
Может всё быть с ними и обошлось, будь они потише. Увы! Лена пишет, что они орут как резаные в телефон в местах, где приличные шуршат страницами книжек.
Фамилии в посте никаких не называлось. Лена Миро просто опубликовала рядом с постом снимок ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Лицо на снимке показывает, кого имеет в виду публицист.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:18