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Лена Миро назвала Ольгу Бузову «эпатажной страшилой»

Скандальный блогер Лена Миро рассказала у себя в блоге о типе женщин, коих она терпеть не может.

Лена Миро назвала Ольгу Бузову «эпатажной страшилой»


Этот беспардонный тип женщин озвучивает собственное мнение и хочет лезть везде в первых рядах, говорит Миро. Эти дамы часто и громко смеются, но смеются неискренне и всячески стараются обратить на себя внимание.

И вот эти женщины, которых слишком много, всегда некрасивы.

Красивой не надо прикладывать усилия, чтобы приковывать к себе взгляды, говорит Лена. Ей нет необходимости драть глотку, чтобы все обращали внимание только на неё. Красивая незамеченной не останется, даже если сядет с книгой в дальнем уголочке ресторана. Да и устает от лишнего внимания красивая женщина.

Но страшиле это внимание необходимо, пишет блогер. А раз просто отвратительной внешностью получить внимание нельзя, страшиле приходится быть громкой, активной, энергичной и даже эпатажной.

Лена Миро назвала Ольгу Бузову «эпатажной страшилой»


"Лично я не встречала эпатажных красавиц, а вот эпатажных страшил - как грязи", - заявила блогерша.


Может всё быть с ними и обошлось, будь они потише. Увы! Лена пишет, что они орут как резаные в телефон в местах, где приличные шуршат страницами книжек.

Фамилии в посте никаких не называлось. Лена Миро просто опубликовала рядом с постом снимок ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Лицо на снимке показывает, кого имеет в виду публицист.


 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:18

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