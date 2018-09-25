Эксперты: Защитные стекла смартфонов iPhone XS и XS Max при падении ломаются

После того, как представители «яблочной» корпорации заявили, что новые гаджеты iPhone XS и XS Max представляют собой самые прочные смартфоны из всех стеклянных устройств, специалисты iFixit решили проверить насколько это правда. Они погрузили девайсы в пиво на глубину 2 метра и опубликовали видеоролик на YouTube-канале SquareTrade. Оказалось, что под водой новые iPhone ведут себя отлично, сохраняя свою работоспособность, но при падении с высоты 1,8 метров, а также при изгибе, их корпуса и защитные стёкла повреждаются.В результате, после проведения тестирования эксперты поставили смартфонам iPhone XS и XS Max 86 баллов из 70. Это говорит о том, что при физическом воздействии на корпус устройства, высока вероятность получить повреждение гаджета.