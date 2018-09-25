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Отец Жанны Фриске рассказал о неизвестных ранее фактах

Отеца Жанны Фриске Владимира Борисовича пригласили на программу «Выход в люди» на телеканале «Россия 1», где он рассказал неизвестные ранее факты, об артистке. С момента смерти певицы прошло три года, однако её близкие и поклонники до сих пор не могут с этим смириться.
Отец Жанны Фриске рассказал о неизвестных ранее фактах

Как выяснилось, первым кто пришёл на помощь Жанне Фриске из телевизионщиков, после того как стало известно о её серьёзном диагнозе, стал именно Леонид Закошанский ведущий передачи «Выход в люди». Сделал он это, не поднимая лишней шумихи. Стоит отметить, что многие звёзды отечественного шоу-бизнеса не прошли мимо несчастья, случившегося с солисткой группы «Блистящие».

Жанна Фриске до последнего боролась с онкологией, но болезнь оказалась сильнее и 15 июня 2015 года певицы не стало. По словам её отца, боль так и не утихла. В эфире телепередачи Владимир Борисович показал фотографию из семейного архива, на которой запечатлена их семья.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:08

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