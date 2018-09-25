Электростимуляция спинного мозга помогла парализованному из РФ заново научиться ходить

В работе участвовали Юрий Герасименко и Игорь Лавров, являющиеся сотрудниками Казанского университета физиологии им. Павлова. Мужчина принял участие в исследовании после 3 лет паралича, который получил в результате травмы. С пациентом полгода занимались двигательными тренировками. После были установлены в его спинной мозг электроды, и уже через 2 недели терапии мужчина смог сделать произвольные движения ногами, лежа на боку имитировать шаги и стоять. Скорей всего, невзирая на полный паралич ног, в спинном мозге после травмы часть нервных волокон осталась нетронутой, и специалистам удалось их задействовать.Следующие 43 недели лечения были посвящены мультимодальной реабилитации, во время которой мужчина с помощью тренера, электростимуляции и системы поддержки веса учился ходить на беговой дорожке. После окончания этого периода пациент смог самостоятельно шагать на дорожке, которая двигалась со скоростью 0,22 м/с, держась руками за поручни. Эпидуральная электростимуляция в спинном мозге применяется в терапии паралитиков уже достаточно давно. Но ее успех зависит от личных особенностей пациента. Авторы исследования говорят, что пока аналогичные достижения относятся к ряду уникальных случаев, однако электростимуляция заслуживает использования на больших выборках потенциальных пациентов.Для эффективного лечения парализованных пациентов альтернативным подходом может стать терапия с использованием стволовых клеток-предшественников нейронов. В свою очередь первая фаза проводимых клинических испытаний подтвердила уже безопасность данного подхода на людях.