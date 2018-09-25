В Японии президент Toyota представил спортивный Century GRMN белой расцветки

Авто пока выпустили в единственном экземпляре. Модель используется как официальное транспортное средство господина Тойода. Century GRMN от стандартной версии внешне отличают легкосплавные оригинальные диски с низкопрофильной резиной, черная решетка радиатора с сетчатой структурой, спойлер на крышке багажника, аэродинамический обвес. Пока отсутствует информация про различия в технических характеристиках. Стоит отметить, что Century является самым роскошным и престижным седаном в модельной линейке автобренда, производимым специально для политической, а также экономической элиты Японии. Новое авто третьей генерации премировали в прошлом году. Летом текущего года транспортное средство стало доступно для покупки.Новая версия Century оснащается гибридным силовым агрегатом. Он состоит из 5-литрового бензинового мотора V8 Toyota 2UR-FSE на 381 л.с., электродвигателя на 224 л.с., высокоэффективной батареи на 431 л.с. Стоимость авто составляет свыше 11 млн руб.