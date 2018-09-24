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Стоимость пикапа Fiat Fullback увеличилась на авторынке России

На авторынке России увеличилась стоимость пикапа версии Fiat Fullback. Аналитики установили, что автомобили данной модели во всех комплектациях подорожали от 33 000 до 47 000 рублей.

Стоимость пикапа Fiat Fullback увеличилась на авторынке России

Самая доступная комплектация Fiat Fullback - SX Base на сегодняшний день стоит 1 670 000 рублей. Данный автомобиль оснащается бензиновым 2,4-литровым силовым агрегатом на 154 лошадиные силы. Силовой агрегат осуществляет работу на пару с механической КПП. Максимальная комплектация транспортного средства LX Dynamic +, оснащаемая 2,4-литровой силовой установкой на 181 лошадиную силу расценивается в 2 390 000 рублей.

Следует отметить, что прошлое увеличение цен на пикап Fiat Fullback произошло в июне прошлого года. Транспортное средство тогда подорожало на 16 000 – 23 000 рублей. В период январь-август текущего года отечественные дилерские центры Fiat смогли реализовать 815 единиц авто.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:40

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