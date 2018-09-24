Стоимость пикапа Fiat Fullback увеличилась на авторынке России

Самая доступная комплектация Fiat Fullback - SX Base на сегодняшний день стоит 1 670 000 рублей. Данный автомобиль оснащается бензиновым 2,4-литровым силовым агрегатом на 154 лошадиные силы. Силовой агрегат осуществляет работу на пару с механической КПП. Максимальная комплектация транспортного средства LX Dynamic +, оснащаемая 2,4-литровой силовой установкой на 181 лошадиную силу расценивается в 2 390 000 рублей.Следует отметить, что прошлое увеличение цен на пикап Fiat Fullback произошло в июне прошлого года. Транспортное средство тогда подорожало на 16 000 – 23 000 рублей. В период январь-август текущего года отечественные дилерские центры Fiat смогли реализовать 815 единиц авто.