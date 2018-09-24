Станислав Садальский обескуражил фанатов новостью об Игоре Угольникове

Станислав Садальский в своем микроблоге Instagram обнародовал совместную публикацию с Игорем Угольниковым. Артист под фото написал, что его друг являлся прекрасным актером, который лучше всех сыграл роль в кинокомедии «Ревизор». С его бесподобной игрой мог только сравниться гениальный Валерий Белякович. Однако Игорь Угольников пошел в чиновники, так как он считает, что актер это диагноз, а не профессия. Сначала подписчики испугались, так как поняли, что артист «ушел в мир иной», однако разобравшись, поддержали кумира.Они согласились с мнением Станислава Садальского. Поклонники также считают, что Игорь Угольников гениален. Однако уход в чиновники актера им не кажется таким страшным. По мнению фанатов, новые обязанности не помешают знаменитому артисту дальше заниматься своим любимым делом.