«Замечательные люди»: Виталина Цымбалюк-Романовская познакомила Прохора Шаляпина с родителями

Ранее сообщалось, что экс-супругу Армена Джигарханяна видели в ЗАГСе вместе с певцом Прохором Шаляпиным. Однако молодые люди отказались сообщать, что они там делали. Как позже выяснилось, в гости к пианистке приехали ее родители. Маме Виталины Цымбалюк-Романовской понадобилось посетить ЗАГС. Затем бывшая жена Армена Борисовича познакомила нового бойфренда Прохора Шаляпина со своими родителями. Артист заявил, что Виктор Владимирович и Лидия Ивановна — замечательные люди, при этом его подруге повезло с ними. По совпадению, в гости к артисту приехала его мать. Компания устроила в квартире Виталины Цымбалюк-Романовской чаепитие. Таким образом, молодые люди познакомились с родителями.Пианистка рассказала, что впервые ощущает поддержку родного и близкого человека. Она поведала, что ее с исполнителем песен объединяет музыкальное образование, а также любовь к профессии и искусству.