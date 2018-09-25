АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли новый способ остановить рак
EUR 77.68 USD 66.16
Курс валют на 25.09.2018

«Замечательные люди»: Виталина Цымбалюк-Романовская познакомила Прохора Шаляпина с родителями

Виталина Цымбалюк-Романовская уже познакомила нового друга - певца Прохора Шаляпина, со своими родителями. Исполнитель песен отметил, что его приятельнице повезло с роднёй.

«Замечательные люди»: Виталина Цымбалюк-Романовская познакомила Прохора Шаляпина с родителями

Ранее сообщалось, что экс-супругу Армена Джигарханяна видели в ЗАГСе вместе с певцом Прохором Шаляпиным. Однако молодые люди отказались сообщать, что они там делали. Как позже выяснилось, в гости к пианистке приехали ее родители. Маме Виталины Цымбалюк-Романовской понадобилось посетить ЗАГС. Затем бывшая жена Армена Борисовича познакомила нового бойфренда Прохора Шаляпина со своими родителями. Артист заявил, что Виктор Владимирович и Лидия Ивановна — замечательные люди, при этом его подруге повезло с ними. По совпадению, в гости к артисту приехала его мать. Компания устроила в квартире Виталины Цымбалюк-Романовской чаепитие. Таким образом, молодые люди познакомились с родителями.

«Замечательные люди»: Виталина Цымбалюк-Романовская познакомила Прохора Шаляпина с родителями


Пианистка рассказала, что впервые ощущает поддержку родного и близкого человека. Она поведала, что ее с исполнителем песен объединяет музыкальное образование, а также любовь к профессии и искусству.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Замечательные люди»: Виталина
Официальное появление нового флагманского BMW X7
Киркоров заверил, что подарит Баскову новый
Apple намекнула о расширенияи возможностей камеры
В Севастополе на небе местные жители увидели лучи
Станислав Садальский обескуражил фанатов новостью
Ученые сообщили о способе похудеть «силой мысли»
Дочь Ларисы Гузеевой радикально сменила образ
Стоимость пикапа Fiat Fullback увеличилась на
Основная камера смартфона Galaxy A9 Star Pro
В NASA создали видео со сменой дня и ночи на Луне
Певец Глеб Матвейчук скоро станет отцом
Эксперты: iPhone XS Max реализуют лучше iPhone XS
Audi планирует выпустить новый седан Horch на
Ученые: В молекулах азокрасителей имеются
«Не нагулялся»: Тетя Дениса Глушакова встала на
В Краснодарском крае в ДТП грузовиком погибли
Певица Нюша собирается рожать в Испании
Умные часы Apple Watch 4-Series наделили новой
Представитель Кристины Орбакайте опроверг
Bentley приступила к продажам новой версии
Ученые начали поддерживать теорию про
Компания Huawei заявила о превосходстве
Целлюлитные ноги Ольги Бузовой пугают фанатов
Снижение стоимости ОСАГО могут ожидать водители,
В Подмосковье найден труп молодой девушки
Мать Бузовой сказала, что Тарасов называл ее
Эксперт: Трамп готов встретиться с президентом
«Андрея Аршавина не жду!»: Юлия Барановская
Peugeot планирует представить публике гибридные
Просмотреть все новости