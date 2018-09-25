Официальное появление нового флагманского BMW X7 ожидают в середине октября

На фото видно, что салон нового BMW X7 получил обновленную панель приборов, которую выполнили в стиле версии BMW 8-Series. Сенсорная панель iDrive имеет внушительные размеры. Её позаимствовали у седана версии 5-Series. Стоит отметить, что в отделке салона использовали вставки из алькантары/дерева, а также кожаные элементы. Дизайн экстерьера модели напоминает прошлогоднюю вариацию прототипа Concept X7 iPerformance. BMW X7 будет иметь третий ряд сидений, модифицированную модульную архитектуру CLAR. Её впервые представили на концептуальном X7. Между тем моторная линейка в себя включит несколько бензиновых, а также дизельных двигателей. Среди них будет самый мощный 12-цилиндровик. BMW X7 получит также гибридную силовую установку xDrive40e на 313 л. с.В настоящее время стоимость нового внедорожника является пока неизвестной. Согласно предположению немецких СМИ, цена на авто может достигать свыше 9 млн руб.