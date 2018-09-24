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Эксперты: iPhone XS Max реализуют лучше iPhone XS

iPhone XS Max продают лучше iPhone XS в несколько раз, выяснили эксперты. При этом самая популярная версия с ПЗУ на 256 ГБ. Версия iPhone XS Max с ПЗУ на 512 ГБ в дефиците.

Эксперты: iPhone XS Max реализуют лучше iPhone XS

Аналитики предоставили свежую информацию по реализации версий iPhone XS, iPhone XS Max, умных часов модели Apple Watch Series 4, появившихся в магазинах ряда государств в прошлую пятницу. При этом спрос на XS Max оказался в итоге намного больше, чем ожидалось. Таким образом, модель с 6,5-дюймовым экраном опережает по продажам версию iPhone XS в 3-4 раза. Самой популярной является модель с ПЗУ на 256 ГБ. Версия iPhone XS Max с ПЗУ на 512 ГБ стала уже дефицитом, потому что для нее единственным поставщиком памяти выступает Samsung. Между тем Apple продает новые вариации iPhone, максимальную маржу получая непосредственно на флэш-памяти. У покупателей более востребованными являются золотая и серая расцветка, в сравнении с серебристой.

Согласно прогнозам аналитиков, поставки модели iPhone XS Max в дальнейшем будут расти вследствие расширения перечня государств, где будет появляться устройство. На это также влияет приближающийся рождественский сезон. Стоит отметить, что спрос на умные часы Apple Watch Series 4 тоже превысил ожидания. Устройство будет в дефиците ещё до ноября месяца.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:45

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