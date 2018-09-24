Audi планирует выпустить новый седан Horch на базе версии А8
Немецкая автокомпания Audi планирует выпустить новый седан. Авто должно получить возрожденное название Horch. Модель построят на базе версии А8.
Новая разработка производителем позиционируется как конкурент Mercedes-Maybach S-Class. Руководство Audi не планирует превращать Horch в отдельную марку. Согласно предварительной информации новый седан появится приблизительно через три года. Согласно предположениям ряда экспертов, транспортное средство получит шестилитровый бензиновый силовой агрегат W12. На сегодняшний день данным двигателем оснащают Bentley Continental GT. Не исключается, что свет увидит версия нового седана с современным твин-турбодвигателем V8.
Модель А8 новой генерации станет так называемым донором нового седана. Транспортное средство оснащается бензиновым 6-цилиндровым трёхлитровым силовым агрегатом на 340 лошадиных сил.
Новая разработка производителем позиционируется как конкурент Mercedes-Maybach S-Class. Руководство Audi не планирует превращать Horch в отдельную марку. Согласно предварительной информации новый седан появится приблизительно через три года. Согласно предположениям ряда экспертов, транспортное средство получит шестилитровый бензиновый силовой агрегат W12. На сегодняшний день данным двигателем оснащают Bentley Continental GT. Не исключается, что свет увидит версия нового седана с современным твин-турбодвигателем V8.
Модель А8 новой генерации станет так называемым донором нового седана. Транспортное средство оснащается бензиновым 6-цилиндровым трёхлитровым силовым агрегатом на 340 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:36