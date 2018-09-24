Певец Глеб Матвейчук скоро станет отцом

Музыкант пока официально не женат на Елене Глазковой, хоть буквально после знакомства принял решение создать с ней семью. Гражданская супруга Глеба Матвейчука узнала о своей беременности в начале года. Певец сделал возлюбленной предложение, однако торжество решили отложить.Исполнитель песен в интервью рассказал журналистам, что он с женой ждет пополнение в их семье со дня на день. Пара даже выбрала малышке имя – Алиса.