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Певец Глеб Матвейчук скоро станет отцом

Певец Глеб Матвейчук вскоре после развода с Анастасией Макеевой познакомился со своей второй супругой Еленой Глазковой. Артист поведал, что скоро станет отцом, так как он с возлюбленной ждет рождение дочки.

Певец Глеб Матвейчук скоро станет отцом

Музыкант пока официально не женат на Елене Глазковой, хоть буквально после знакомства принял решение создать с ней семью. Гражданская супруга Глеба Матвейчука узнала о своей беременности в начале года. Певец сделал возлюбленной предложение, однако торжество решили отложить.

Певец Глеб Матвейчук скоро станет отцом

Исполнитель песен в интервью рассказал журналистам, что он с женой ждет пополнение в их семье со дня на день. Пара даже выбрала малышке имя – Алиса.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:55

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