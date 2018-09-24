В Краснодарском крае в ДТП грузовиком погибли двое мужчин

В Краснодарском крае на отрезке трассы М-4 Армавир — станица Отрадная столкнулись несколько автомобилей. В частности, участниками оказались «Лада Калина», грузовик и «ВАЗ-2114». Обе легковушки получили серьезные повреждения кузова, а одна из них оказалась под грузовым транспортом.По предварительной информации, двое мужчин погибли. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.