В Краснодарском крае в ДТП грузовиком погибли двое мужчин
В Краснодарском крае в ДТП грузовиком погибли двое мужчин. Инцидент имел место на отрезке трассы Армавир, сообщают очевидцы.
В Краснодарском крае на отрезке трассы М-4 Армавир — станица Отрадная столкнулись несколько автомобилей. В частности, участниками оказались «Лада Калина», грузовик и «ВАЗ-2114». Обе легковушки получили серьезные повреждения кузова, а одна из них оказалась под грузовым транспортом.
По предварительной информации, двое мужчин погибли. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
В Краснодарском крае на отрезке трассы М-4 Армавир — станица Отрадная столкнулись несколько автомобилей. В частности, участниками оказались «Лада Калина», грузовик и «ВАЗ-2114». Обе легковушки получили серьезные повреждения кузова, а одна из них оказалась под грузовым транспортом.
По предварительной информации, двое мужчин погибли. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 19:07