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Учёные: Ежедневное употребление киви может избавить от хронических запоров

По мнению ученых, ежедневное употребление киви может избавить от хронических запоров. Этот экзотический фрукт давно уже ценится в китайской медицине за счёт своего вклада в улучшение системы пищеварения.

Учёные: Ежедневное употребление киви может избавить от хронических запоров

Данный ценный продукт богат на антиоксиданты. Он содержит очень высокое количество клетчатки, обладает мощным противовоспалительным действием. В свою очередь последние научные исследования подтвердили пользу данного вкусного фрукта. Он лечит замедленную дефекацию при условии ежедневного его употребления. Участники эксперимента получили диагноз - синдром раздраженного кишечника, который сопровождается хроническими запорами. Подопытным рекомендовали ежедневное употребление киви на протяжении 4 недель. У всех пациентов наблюдалась довольно быстрая положительная динамика. Эксперты считают, что улучшились мягкость, а также объем стула. При этом отсутствовал обратный эффект - запор. После более углублённого анализа его изучения выяснилось, именно пектин, который является растительной клетчаткой, участвует активно в вышеуказанном процессе.

Киви улучшает микрофлору кишечника, подавляет патоген Salmonella. Данный фрукт выступает отличным источником витамина Е, поддерживающим целостность, а также функцию сердечной мышцы. Киви обогащен калием, требуемым для регулировки кровяного давления. Галловая и лимонная кислота, каротиноиды, имеющиеся в фрукте, оказывают воздействие на здоровье глаз.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:01

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