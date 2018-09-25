Модель Дарья Клюкина с помощью операции удалила зуб мудрости
Дарья Клюкина в своем видеообращении, обнародованном в Сети, сообщила поклонникам, что она направляется к стоматологу. Как оказалось, модели будут с помощью хирургического вмешательства удалять зуб мудрости.
Каждый раз, когда Дарья Клюкина возвращается в Москву, она делиться с фанатами подробностями со своих веселых приключений и рабочих моментов. На этот раз модель показала на видео, как ей удалили зуб, который ее очень сильно беспокоил. Звезде «Холостяка» пришлось пройти через непростое стоматологическое вмешательство, которое прошло успешно, без каких-либо последствий. Модель сообщила, что «вредный» зуб доктор оставил ей в «качестве трофея».
Стоит отметить, что модель практически не заикается. По словам звезды, именно постоянные видеосъемки смогли помочь ей в этом.
Каждый раз, когда Дарья Клюкина возвращается в Москву, она делиться с фанатами подробностями со своих веселых приключений и рабочих моментов. На этот раз модель показала на видео, как ей удалили зуб, который ее очень сильно беспокоил. Звезде «Холостяка» пришлось пройти через непростое стоматологическое вмешательство, которое прошло успешно, без каких-либо последствий. Модель сообщила, что «вредный» зуб доктор оставил ей в «качестве трофея».
Стоит отметить, что модель практически не заикается. По словам звезды, именно постоянные видеосъемки смогли помочь ей в этом.