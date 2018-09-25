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Эксперты: В октябре планета Нибиру упадет на Йелоустоун

По мнению американских экспертов и конспирологов падение планеты Нибиру произойдет в октябре текущего года. Есть предположение, что местом столкновения окажется Йеллоустонский Национальный парк Северной части Америки.
Эксперты: В октябре планета Нибиру упадет на Йелоустоун

По мнению уфологов мира, загадочная планета Нибиру может нести потенциальную угрозу Земле. Многие из них неоднократно заявляли, что ее гравитационное поле влияет на погодные условия на Голубой планете. Также предвещалась разрушительная встреча с ней 19 сентября текущего месяца, однако, так и не состоявшаяся. Ученые не так давно предположили о существовании «девятой планеты», а основой послужило случайно замеченное искажение орбит нескольких небесных тел. После чего планета Нибиру стала знаменита на весь мир. Но моделирование при помощи компьютерных технологий показало, что она не может нести в себе ничего устрашающего, а тем более разрушительного.

Если обратиться в шумерскую мифологию, то там ничего не сказано, что Нибиру является планетой, даже название этого объекта может быть «Неберу». Он вполне мог быть звездой, означающей равноденствие, или быть центральной точкой для небесных тел, установленной Сыном чистого неба и Верховным богом Древней Месопотамии Мардуком.


 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:05

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