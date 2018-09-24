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Представитель Кристины Орбакайте опроверг сообщение о ее переезде в США

Представитель известной отечественной актрисы и певицы Кристины Орбакайте сказал, что он не понимает, кто распространяет слухи о переезде артистки в США. Пресс-секретарь звезды заявил, что она в ближайшие годы никуда переезжать не планирует.

Представитель Кристины Орбакайте опроверг сообщение о ее переезде в США

По словам официального представителя Кристины Орбакайте, кто-то специально распространяет сплетни о переезде исполнительницы песен в Америку. Цель, вероятнее всего, опорочить имя знаменитости, которой на территории России очень хорошо и комфортно живется. Стоит отметить, что в прессе появились сведения о том, что дочь Примадонны якобы не хочет жить в РФ, и она вместе со своей семьей переезжает на постоянное место жительства в США.

Представитель Кристины Орбакайте опроверг сообщение о ее переезде в США

Ранее утверждалось, что знаменитости удобнее жить в Нью-Йорке, потому что там периодически проводят время ее супруг с родителями, а также дочка Клавдия. Девочка якобы даже с сентября учится в подготовительном классе нью-йоркской школы.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:33

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