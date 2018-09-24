Представитель Кристины Орбакайте опроверг сообщение о ее переезде в США

По словам официального представителя Кристины Орбакайте, кто-то специально распространяет сплетни о переезде исполнительницы песен в Америку. Цель, вероятнее всего, опорочить имя знаменитости, которой на территории России очень хорошо и комфортно живется. Стоит отметить, что в прессе появились сведения о том, что дочь Примадонны якобы не хочет жить в РФ, и она вместе со своей семьей переезжает на постоянное место жительства в США.Ранее утверждалось, что знаменитости удобнее жить в Нью-Йорке, потому что там периодически проводят время ее супруг с родителями, а также дочка Клавдия. Девочка якобы даже с сентября учится в подготовительном классе нью-йоркской школы.