Ученые: В молекулах азокрасителей имеются фотохромные свойства

Результатом данного исследования является определение важного значения галогеновых, а также водородных межмолекулярных связей в процессе стабилизации структуры красителей. Химики считают, что работа принесет в итоге пользу в использовании азокрасителей. Учёные установили, что молекулы азокрасителей внутри имеют связи, которые по строению схожи с межмолекулярными. Они, несмотря на довольно низкую энергоемкость, оказывают сильное влияние на пространственную структуру существующих больших молекул, к примеру, ДНК.Научные деятели, вооруженные итогами исследования смогут создавать соединения непосредственно с заданными свойствами. Таким образом, станет возможной смена расцветки красителя, а также характер его взаимодействия с растворителями и основой.