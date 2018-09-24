Ученые: В молекулах азокрасителей имеются фотохромные свойства
Ученые деятели определили в молекулах азокрасителей фотохромные свойства. Исследование экспертов опубликовали на страницах журнала Dyes and Pigments.
Результатом данного исследования является определение важного значения галогеновых, а также водородных межмолекулярных связей в процессе стабилизации структуры красителей. Химики считают, что работа принесет в итоге пользу в использовании азокрасителей. Учёные установили, что молекулы азокрасителей внутри имеют связи, которые по строению схожи с межмолекулярными. Они, несмотря на довольно низкую энергоемкость, оказывают сильное влияние на пространственную структуру существующих больших молекул, к примеру, ДНК.
Научные деятели, вооруженные итогами исследования смогут создавать соединения непосредственно с заданными свойствами. Таким образом, станет возможной смена расцветки красителя, а также характер его взаимодействия с растворителями и основой.
Результатом данного исследования является определение важного значения галогеновых, а также водородных межмолекулярных связей в процессе стабилизации структуры красителей. Химики считают, что работа принесет в итоге пользу в использовании азокрасителей. Учёные установили, что молекулы азокрасителей внутри имеют связи, которые по строению схожи с межмолекулярными. Они, несмотря на довольно низкую энергоемкость, оказывают сильное влияние на пространственную структуру существующих больших молекул, к примеру, ДНК.
Научные деятели, вооруженные итогами исследования смогут создавать соединения непосредственно с заданными свойствами. Таким образом, станет возможной смена расцветки красителя, а также характер его взаимодействия с растворителями и основой.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:27