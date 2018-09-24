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Ученые: В молекулах азокрасителей имеются фотохромные свойства

Ученые деятели определили в молекулах азокрасителей фотохромные свойства. Исследование экспертов опубликовали на страницах журнала Dyes and Pigments.

Ученые: В молекулах азокрасителей имеются фотохромные свойства

Результатом данного исследования является определение важного значения галогеновых, а также водородных межмолекулярных связей в процессе стабилизации структуры красителей. Химики считают, что работа принесет в итоге пользу в использовании азокрасителей. Учёные установили, что молекулы азокрасителей внутри имеют связи, которые по строению схожи с межмолекулярными. Они, несмотря на довольно низкую энергоемкость, оказывают сильное влияние на пространственную структуру существующих больших молекул, к примеру, ДНК.

Научные деятели, вооруженные итогами исследования смогут создавать соединения непосредственно с заданными свойствами. Таким образом, станет возможной смена расцветки красителя, а также характер его взаимодействия с растворителями и основой.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:27

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