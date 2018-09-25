Ученые решили исключить йогурт из списка продуктов здорового питания

В рамках исследования были изучены около 900 образцов йогурта. Оказалось, что в йогуртах-десертах количество сахара достигает 16,4 грамма на 100 грамм продукта. В органических йогуртах данный показатель составил 13,1 грамм.Специалисты предложили называть йогурт не кисломолочным продуктом, а сладкомолочным, о чем говорит реальное содержание сахара в нем. Несмотря на это, ученые не советуют полностью отказываться от указанного лакомства, но больше пользы он принесет, если приготовить его в домашних условиях при помощи специальной закваски.