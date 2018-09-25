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Ученые решили исключить йогурт из списка продуктов здорового питания

Британские ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали уровень сахара в йогурте. Выяснилось, что его количество достаточно завышено, чем считалось ранее.

Ученые решили исключить йогурт из списка продуктов здорового питания

В рамках исследования были изучены около 900 образцов йогурта. Оказалось, что в йогуртах-десертах количество сахара достигает 16,4 грамма на 100 грамм продукта. В органических йогуртах данный показатель составил 13,1 грамм.

Специалисты предложили называть йогурт не кисломолочным продуктом, а сладкомолочным, о чем говорит реальное содержание сахара в нем. Несмотря на это, ученые не советуют полностью отказываться от указанного лакомства, но больше пользы он принесет, если приготовить его в домашних условиях при помощи специальной закваски.


 
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Наука
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 04:03

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