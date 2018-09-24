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Ученые начали поддерживать теорию про сознательность Вселенной

Физики начали поддерживать теорию про сознательность Вселенной. Ученые утверждают, что в данном случае представление человечества о смысле существования полностью пересмотрят.

Ученые начали поддерживать теорию про сознательность Вселенной

Совокупность вещества, энергии, пространства, не имеющая в данном случае строгого определения, для философов и астрономов была всегда загадкой. Однако эксперты старались изо всех сил понять, откуда именно она пришла, а также, почему человечество появилось непосредственно на Земле. Ученым Григорием Мэтлофом была предложена своя идея определения Вселенной. Согласно его мнению, в случае доказательства этого, научному миру придется в итоге пересмотреть свои прежние гипотезы, а также представления. Физик опубликовал документ, где рассказал, что человечество по части вещества и духа может быть схожим с самой Вселенной. По его мнению, некое определённое поле «прото-сознание» по своей сути заполняет все пространство. Таким образом, у космоса имеются такие же свойства.

В свою очередь Кристоф Кох, работающий в Институте науки мозга, поддерживает также концепцию панпсихизма. Версия его базируется на наличии у биологических организмов сознания. Вследствие этого они могут заранее менять своё поведение. Значит, кто-то об этом их предупреждает.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:07

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