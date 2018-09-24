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Компания Huawei заявила о превосходстве процессора Kirin 980 над процессором A12 Bionic от Apple

В последний день лета 2018 года, китайская компания Huawei презентовала новый чип процессора Kirin 980. Теперь же заявлено, что этот чип во многом превзойдет процессор A12 Bionic от компании Apple.

Компания Huawei заявила о превосходстве процессора Kirin 980 над процессором A12 Bionic от Apple

На ежегодной выставке IFA 2018 в Германии Huawei представила новую сверхмощную семинанометровую однокристальную систему Kirin 980 с восьмиядерным CPU. Уже на конференции в Дубае представители компании уверенно заявили, что данный процессор станет самым мощным в мире технологий, превзойдя новый чип A12 Bionic, который установлен в флагмане iPhone XS от Apple. Какие именно преимущества чипа от Huawei возьмут верх над возможностями A12 Bionic не уточняется.

Напомним, что флагманы Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro будут представлены 16 октября этого года в Англии.


 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:56

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