Компания Huawei заявила о превосходстве процессора Kirin 980 над процессором A12 Bionic от Apple

На ежегодной выставке IFA 2018 в Германии Huawei представила новую сверхмощную семинанометровую однокристальную систему Kirin 980 с восьмиядерным CPU. Уже на конференции в Дубае представители компании уверенно заявили, что данный процессор станет самым мощным в мире технологий, превзойдя новый чип A12 Bionic, который установлен в флагмане iPhone XS от Apple. Какие именно преимущества чипа от Huawei возьмут верх над возможностями A12 Bionic не уточняется.Напомним, что флагманы Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro будут представлены 16 октября этого года в Англии.