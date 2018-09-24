Целлюлитные ноги Ольги Бузовой пугают фанатов

Многие утверждают, что всё это происходит из-за сбитого режима питания и отдыха.Звезда часто рассказывала, что из-за работы она по несколько дней не спит. Может этим знаменитость показывает, что она такая сильная и ей все по силам. Но оказалось, что Ольга даже не состоянии контролировать свою фигуру.В последних выпусках телепроекта «Замуж за Бузову» все заметили растолстевшие ноги и целлюлит на них. Ей уже посоветовали задуматься о режиме отдыха и питания.Все убеждены, что целлюлит не является признаком здоровья, а значит, Оле нужно позаботиться о себе. А хейтеры вообще утверждают, что с таким «уродливым тельцем» Бузовой замужество вообще не светит.