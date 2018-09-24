АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли новый способ остановить рак
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Целлюлитные ноги Ольги Бузовой пугают фанатов

Оказывается, что Ольга Бузова не в состоянии контролировать собственный вес.

Многие утверждают, что всё это происходит из-за сбитого режима питания и отдыха.

Целлюлитные ноги Ольги Бузовой пугают фанатов

Звезда часто рассказывала, что из-за работы она по несколько дней не спит. Может этим знаменитость показывает, что она такая сильная и ей все по силам. Но оказалось, что Ольга даже не состоянии контролировать свою фигуру.

В последних выпусках телепроекта «Замуж за Бузову» все заметили растолстевшие ноги и целлюлит на них. Ей уже посоветовали задуматься о режиме отдыха и питания.

Целлюлитные ноги Ольги Бузовой пугают фанатов

Все убеждены, что целлюлит не является признаком здоровья, а значит, Оле нужно позаботиться о себе. А хейтеры вообще утверждают, что с таким «уродливым тельцем» Бузовой замужество вообще не светит.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представитель Кристины Орбакайте опроверг
Bentley приступила к продажам новой версии
Ученые начали поддерживать теорию про
Компания Huawei заявила о превосходстве
Целлюлитные ноги Ольги Бузовой пугают фанатов
Снижение стоимости ОСАГО могут ожидать водители,
В Подмосковье найден труп молодой девушки
Мать Бузовой сказала, что Тарасов называл ее
Эксперт: Трамп готов встретиться с президентом
«Андрея Аршавина не жду!»: Юлия Барановская
Peugeot планирует представить публике гибридные
Ученые: за последние 300 лет объем винного бокала
Samsung заменила неисправный смартфон владельца
Цымбалюк-Романовская рассказала, что дети не
Новый отец внука Марии Шукшиной выпрашивал у
В августе российские дилеры Genesis реализовали
В Тверской области 48-ми летняя женщина
Caterpillar анонсировала новый сверхпрочный
Учёные: Доисторические бабочки имели челюсти
В Барселоне экстренное лечение проходит Монсеррат
Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин
Audi назвала цены на удлиненную версию кроссовера
ВОЗ: В мире ежегодно из-за алкоголя умирает три
Jaguar Land Rover в августе на российском рынке
Виктория Боня «оставляет ребенка с болью в
Ученые: Спорт положительно влияет на систему
Слухи о выходе Honor из состава Huawei были
Tesla Model 3 назван одним из самых безопасных
Ученые разработали тест крови, способный выявить
«На районе»: Данила Козловский опубликовал
Просмотреть все новости