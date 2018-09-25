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Mercedes панирует представить компактвэн B-Class новой генерации

Компания Mercedes в начале октября привезёт на парижскую автовыставку новый внедорожник GLE, электрический кроссовер EQC и "заряженный" хэтчбек AMG A35. Также производители панируют представить компактвэн B-Class новой генерации.

Mercedes панирует представить компактвэн B-Class новой генерации

Пока отсутствует какая-либо информация о новой версии Mercedes-Benz B-Class. По словам представителей компании, компактвэн выглядит теперь более динамичным в сравнении со своим предшественником. Транспортное средство стало более комфортным, а также просторным. Моторная гамма также пока не раскрывается. Имеется информация, что моторы стали более чистыми. Новинке, по всей видимости, достанутся силовые установки от А-Класса. Речь идёт об 1,3-литровом двигателе на 163 лошадиные силы, двухлитровом моторе на 224 «лошадки», дизельном полуторалитровым мотором на 116 лошадей.

Компактвэн наделят новой приборной панелью, а также мультимедийной системой MBUX - фирменными спаренными экранами. По словам представителей Mercedes, новый В-Класс оснащается современными системами помощи для авто от S-Класса.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:22

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