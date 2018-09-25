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Андрей Григорьев-Апполонов провел видеоэкскурсию по своей квартире в Сочи

Известный исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов решил провести видеоэкскурсию для поклонников своей квартиры в Сочи, в которой он вырос. Ролик знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram.

Андрей Григорьев-Апполонов провел видеоэкскурсию по своей квартире в Сочи

На видео Григорьев-Апполонов продемонстрировал комнаты квартиры, которые стоят без ремонта вот уже 40 лет. Фанаты смогли увидеть ободранные стены, стол своего кумира, за которым он учил уроки и старый телевизор. Сейчас певец планирует отреставрировать свой «музей», после чего сможет сдавать его в аренду для получения дополнительной прибыли.

Подписчики Григорьева-Апполонова принялись сообщать, что готовы помочь ему с ремонтом и навести порядок в квартире. Другие же принялись просить у певца вещи, которые остались в комнатах с его детства. Некоторые фолловеры даже предложили устроить аукцион с целью выгодной распродажи старинных предметов.


 
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ШоуБиз
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 02:35

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