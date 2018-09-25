Андрей Григорьев-Апполонов провел видеоэкскурсию по своей квартире в Сочи

На видео Григорьев-Апполонов продемонстрировал комнаты квартиры, которые стоят без ремонта вот уже 40 лет. Фанаты смогли увидеть ободранные стены, стол своего кумира, за которым он учил уроки и старый телевизор. Сейчас певец планирует отреставрировать свой «музей», после чего сможет сдавать его в аренду для получения дополнительной прибыли.Подписчики Григорьева-Апполонова принялись сообщать, что готовы помочь ему с ремонтом и навести порядок в квартире. Другие же принялись просить у певца вещи, которые остались в комнатах с его детства. Некоторые фолловеры даже предложили устроить аукцион с целью выгодной распродажи старинных предметов.