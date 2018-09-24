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Bentley приступила к продажам новой версии Continental GT на рынке России

Компания Bentley приступила к продажам новой версии Continental GT на рынке России. Версия оснащается обновленной 6,0-литровой силовой установкой W12 TSI на 635 лошадиных сил. Мотор сочетается с восьмиступенчатой коробкой передач.

Bentley приступила к продажам новой версии Continental GT на рынке России

Новая версия Continental GT осуществляет разгон до первой сотни за 3,7 секунды. Максимальная скорость транспортного средства составляет 333 км/час. Информация передана представителями пресс-службы Bentley в Российской Федерации. Интерьер нового авто Continental GT создали вручную с использованием натуральных материалов. Следует заметить, что поворотный 12,3-дюймовый дисплей, который располагается на вращающемся трехстороннем элементе, позволяет скрыть его непосредственно в приборной панели либо разместить на месте экрана 3 элегантных циферблата. Специалисты создали экстерьер Continental GT с использованием новейших технологий, которые обеспечивают прочность кузова при малом весе транспортного средства.

В оптике модели применяется новейшая матричная светодиодная технология. Особое впечатление производит в данном случае оформление передних фар. Их поверхность отражает свет подобно бриллианту. Новая версия Continental GT имеет самые современные системы Bentley Dynamic Ride, новую систему автоматически подключаемого полного привода, а также прочие элементы.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:20

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