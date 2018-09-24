В Подмосковье найден труп молодой девушки

Труп девушки нашли в лесу, недалеко от деревни Соколово Солнечногорского района, он был прикрыт ветками. Из опознавательных предметов был лишь бейдж магазина, где девушка работала.На данный момент следственная группа ведет тщательную проверку всех деталей происшествия.