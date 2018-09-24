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В Подмосковье найден труп молодой девушки

В районе Солнечногорска в Подмосковье был найден труп молодой девушки с открытой травмой головы. Тело направили на экспертизу.

В Подмосковье найден труп молодой девушки

Труп девушки нашли в лесу, недалеко от деревни Соколово Солнечногорского района, он был прикрыт ветками. Из опознавательных предметов был лишь бейдж магазина, где девушка работала.

На данный момент следственная группа ведет тщательную проверку всех деталей происшествия.


 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:10

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