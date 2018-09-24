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Мать Бузовой сказала, что Тарасов называл ее мамулей, а потом не позвонил, когда выкинул дочь

Вчера в телепроекте «Замуж за Бузову» принимала участие мать Ольги Ирина Александровна.

Женщина покорила ребят чувством юмора и позитивом.

Мать Бузовой сказала, что Тарасов называл ее мамулей, а потом не позвонил, когда выкинул дочь

Ирина Александровна устроила испытание для мужчин: те должны были приготовить обед для ее дочери. Сама мать Ольги не только помогала им трудиться на кухне, но и узнавала про каждого из ребят.

«Как вы будете называть свою тещу?», — например, задала вопрос Ирина Александровна.

Александр Гринев сказал слово, которое заставило женщину вспомнить о неприятном прошлом.

Мать Бузовой сказала, что Тарасов называл ее мамулей, а потом не позвонил, когда выкинул дочь

«По мне хоть горшком назови, только в печку не ставь. Но «мамуля» — никогда. Меня называли так четыре года, а потом даже не позвонили, когда выкинули дочь», — вспомнила Тарасова Бузова-старшая.

Она рассказывает, что вся семья переживала за Олю, когда она разъезжалась с мужем.

Мать Бузовой сказала, что Тарасов называл ее мамулей, а потом не позвонил, когда выкинул дочь

«Мои близкие до сих пор до конца не осознают, как я нашла в себе силы. Просто в какой-то момент поняла, что есть два пути – погрузиться в глубокую депрессию, из которой потом будет трудно выкарабкаться, либо уйти в работу. Активная деятельность меня и спасла, вытащила из тяжелого состояния», — когда-то рассказывала сама Ольга Бузова.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:59

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