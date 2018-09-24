Певица Нюша собирается рожать в Испании

Последние полтора месяца муж исполнительницы песен провел вместе с артисткой на испанском побережье, однако дела принудили его улететь в Россию. Сейчас с певицей находится ее мать. При этом супруг Нюши приедет в Испанию только перед родами. Звезда много гуляет вдоль побережья, обедает в прибрежных кафе и посещает курсы для молодых мам. Знаменитость поведала, что после рождения малыша она еще некоторое время проведет в теплой стране, и только потом вернется в Москву.Сидеть долго в декрете певица не намерена. Она рассчитывает через небольшой промежуток времени опять выйти на сцену, а также радовать своих многочисленных поклонников. Совсем недавно исполнительница песен представила новую композицию под названием «Таю», которая войдет в новый сольный альбом Нюши.