Снижение стоимости ОСАГО могут ожидать водители, управляющие авто безаварийно

Владимир Чистюхин, являющийся зампредом ЦБ России, во время парламентских слушаний в Совете Федерации по реформе ОСАГО, отметил, что средняя стоимость ОСАГО, согласно предварительным расчетам, должна остаться на прежнем уровне. По его словам, имеется потенциал, чтобы водителям, безаварийно управляющим авто на протяжении 2-3 лет, было предоставлено дополнительное снижение полисов. Между тем вырастет стоимость полисов у некоторых молодых, а также «аварийных» водителей. Владимир Чистюхин заявил, что сейчас одни водители в РФ недоплачивают за полисы, другие – переплачивают. Цель ценовой реформы ОСАГО заключается в индивидуальном тарифе для каждого водителя.Реформу тарификации ОСАГО собираются проводить в несколько этапов. Вначале должны расширить по ОСАГО тарифный коридор на 20% вниз, а также вверх. Затем на законодательном уровне должны принять изменения, предложенные Мифином. В данном случае предлагают отменить в ОСАГО некоторые коэффициенты, а также ввести полисы с различными лимитами, сроками действия.