Снижение стоимости ОСАГО могут ожидать водители, управляющие авто безаварийно
В ЦБ объяснили, кодля кого будет снижена стоимость ОСАГО после проведения реформы тарификации. Снижение могут ожидать водители, управляющие авто безаварийно на протяжении нескольких лет.
Владимир Чистюхин, являющийся зампредом ЦБ России, во время парламентских слушаний в Совете Федерации по реформе ОСАГО, отметил, что средняя стоимость ОСАГО, согласно предварительным расчетам, должна остаться на прежнем уровне. По его словам, имеется потенциал, чтобы водителям, безаварийно управляющим авто на протяжении 2-3 лет, было предоставлено дополнительное снижение полисов. Между тем вырастет стоимость полисов у некоторых молодых, а также «аварийных» водителей. Владимир Чистюхин заявил, что сейчас одни водители в РФ недоплачивают за полисы, другие – переплачивают. Цель ценовой реформы ОСАГО заключается в индивидуальном тарифе для каждого водителя.
Реформу тарификации ОСАГО собираются проводить в несколько этапов. Вначале должны расширить по ОСАГО тарифный коридор на 20% вниз, а также вверх. Затем на законодательном уровне должны принять изменения, предложенные Мифином. В данном случае предлагают отменить в ОСАГО некоторые коэффициенты, а также ввести полисы с различными лимитами, сроками действия.
Владимир Чистюхин, являющийся зампредом ЦБ России, во время парламентских слушаний в Совете Федерации по реформе ОСАГО, отметил, что средняя стоимость ОСАГО, согласно предварительным расчетам, должна остаться на прежнем уровне. По его словам, имеется потенциал, чтобы водителям, безаварийно управляющим авто на протяжении 2-3 лет, было предоставлено дополнительное снижение полисов. Между тем вырастет стоимость полисов у некоторых молодых, а также «аварийных» водителей. Владимир Чистюхин заявил, что сейчас одни водители в РФ недоплачивают за полисы, другие – переплачивают. Цель ценовой реформы ОСАГО заключается в индивидуальном тарифе для каждого водителя.
Реформу тарификации ОСАГО собираются проводить в несколько этапов. Вначале должны расширить по ОСАГО тарифный коридор на 20% вниз, а также вверх. Затем на законодательном уровне должны принять изменения, предложенные Мифином. В данном случае предлагают отменить в ОСАГО некоторые коэффициенты, а также ввести полисы с различными лимитами, сроками действия.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:20