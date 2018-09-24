Эксперт: Трамп готов встретиться с президентом Ирана ради Нобелевской премии мира

Государственный секретарь США Майк Помпео в своем интервью на одном из телеканалов рассказал о возможной встрече на Генассамблеи ООН двух политических лидеров: президента Ирана Хасана Рухани и президента США Дональда Трампа. Но это произойдет при условии, если тема для разговора будет иметь конструктивный характер. По словам секретаря, Трамп подчеркнул важность слова «конструктивность».Свое мнение по этому поводу высказал политолог и журналист Александр Асафов. Он отметил, что встреча двух лидеров действительно возможна, но мотивы у обоих свои. Президент США вряд ли откажется от своих намерений относительно Ирана, и может убедить его лидера войти в видоизмененный формат сделки под названием «6+1». Однако Хасаном Рухани тоже может повлиять на ход этих переговоров, ведь всем известно, что у него своеобразное отношение к Соединенным Штатам Америки, учитывая их тесное сотрудничество с Израилем. Но в целом, встреча в рамках «рукопожатий» и «переговоров» вполне может пройти мирно и спокойно.Асафов отметил еще интересный факт - Дональд Трамп претендует на Нобелевскую премию мира, которую в свое время за налаживание мирных отношений между странами получил предыдущий хозяин Белого дома Барак Обама. Таким образом, нынешний лидер США может соглашаться на встречи даже с лидерами государств, которые, по его мнению, ведут противоречивую внешнюю политику. Каковы результаты подобных переговоров остается загадкой. На примере итогов встречи с лидером КНДР можно сказать, что все сделки заключенные Дональдом Трампом имеют силу не более одного месяца. О каких либо изменениях в напряженных отношениях между Ираном и США на сегодняшний день говорить не приходится.