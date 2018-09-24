«Андрея Аршавина не жду!»: Юлия Барановская пожаловалась на бывшего мужа

С момента развода Юлии Барановской и Андрея Аршавина прошло уже девять лет. Невзирая на это поклонники ведущей постоянно спрашивают, что она чувствует к отцу своих детей. Каждый раз знаменитость чётко отвечает, что Андрея Аршавина не ждет. Футболист хоть исправно платит алименты, но с наследниками не общается. После развода теледива осталась одна с 3 детьми. В одном из эфиров программы Андрея Малахова, ведущий, утешая многодетную мать, предрек ей карьеру на ТВ — так оно и получилось.Юлия Барановская в качестве ведущей появилась в таких телепрограммах, как «Девчата» и «Перезагрузка». На протяжении четырех лет она с Александром Гордоном ведёт телешоу «Мужское/Женское», которое транслируется на Первом канале. Телезвезде постоянно предлагают съемки в рекламах, при этом она выпустила уже вторую собственную книгу.