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«Андрея Аршавина не жду!»: Юлия Барановская пожаловалась на бывшего мужа

Юлия Барановская поведала, что ее экс-супруг Андрей Аршавин не общается с детьми. Пользователи уверены, что ведущая жалеет по поводу распавшейся семьи.

«Андрея Аршавина не жду!»: Юлия Барановская пожаловалась на бывшего мужа

С момента развода Юлии Барановской и Андрея Аршавина прошло уже девять лет. Невзирая на это поклонники ведущей постоянно спрашивают, что она чувствует к отцу своих детей. Каждый раз знаменитость чётко отвечает, что Андрея Аршавина не ждет. Футболист хоть исправно платит алименты, но с наследниками не общается. После развода теледива осталась одна с 3 детьми. В одном из эфиров программы Андрея Малахова, ведущий, утешая многодетную мать, предрек ей карьеру на ТВ — так оно и получилось.

«Андрея Аршавина не жду!»: Юлия Барановская пожаловалась на бывшего мужа

Юлия Барановская в качестве ведущей появилась в таких телепрограммах, как «Девчата» и «Перезагрузка». На протяжении четырех лет она с Александром Гордоном ведёт телешоу «Мужское/Женское», которое транслируется на Первом канале. Телезвезде постоянно предлагают съемки в рекламах, при этом она выпустила уже вторую собственную книгу.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:36

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