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Peugeot планирует представить публике гибридные версии авто

Французский автогигант Peugeot планирует представить публике гибридные версии авто. Премьера пройдет в рамках Парижского автосалона.

Peugeot планирует представить публике гибридные версии авто

Компания оборудовала гибридными установками кроссовер Peugeot 3008, а также седан Peugeot 508. Версия Peugeot 3008 GT Hybrid4 получила передний привод, а также бензиновый 1,6-литровый силовой агрегат на 200 лошадиных сил. Двигатель работает вместе с восьмипозиционной автоматической КПП. В качестве электрического силового агрегата здесь выступает пара электродвигателей на 110 л.с., а также литий-ионная АКБ на 13,2 кВт/ч. Обновленный Peugeot 3008 на электрической тяге может преодолеть до 50 км. Peugeot 508 Hybrid под капотом имеет бензиновый 1,6-литровый двигатель PureTech на 180 л. с. Он работает с автоматической КПП. Также имеет место электромотор на 110 лошадей с литий-ионной АКБ на 11,8 кВт/ч. Седан без использования ДВС может преодолеть до 40 км.

В свою очередь подзарядка обеих гибридных версий Peugeot занимает до семи часов от бытовой сети на 8 А и меньше двух часов в случае использования высокоскоростной зарядки га 32 А, которая доступна за дополнительную плату. Начало продаж новых гибридных версий Peugeot запланировали на 2 квартал будущего года. Стоимость «зеленых» авто пока держится в секрете.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:19

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