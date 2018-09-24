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«Не нагулялся»: Тетя Дениса Глушакова встала на защиту спортсмена

Ирина Глушакова, являющаяся тетей футболиста Дениса Глушакова, после скандала в семье спортсмена, встала на его защиту. Женщина заявила, что ожидала подобного развития событий.

«Не нагулялся»: Тетя Дениса Глушакова встала на защиту спортсмена


Ирина Глушакова поведала, что когда ее племянник решил жениться на Дарье, она настоятельно просила Дениса Глушакова составить брачный контракт, но он отказался. По словам женщины, она была уверена, что жене от спортсмена нужны были только деньги. Когда его карьера пошла на спад, «Дарья разыграла трагедию». Тетя спортсмена рассказала, что футболист постоянно делал супруге дорогостоящие подарки, одним из которых является браслет за четыре миллиона рублей. Дарья Глушакова неоднократно проявляла себя как «отличная артистка» и «акула», старающаяся выглядеть как «ангел». Был случай, когда спортсмен попросил сына Ирины Глушаковой сделать ремонт. Позже жена футболиста наняла детективов, заявив, что двоюродный брат супруга обманул их на два миллиона рублей.

«Не нагулялся»: Тетя Дениса Глушакова встала на защиту спортсмена


Также тетя футболиста поведала по поводу иска, в котором ее племянник требует оставить с ним детей, а также взыскать с жены алименты. По ее словам, он это подписал только «со злости», так как спортсмен никогда не возьмет с супруги денег. Сейчас жена племянника Ирины Глушаковой не выходит на связь, сменив в их доме замки, а также спрятав детей. По поводу измен футболиста тетя сказала, что понимает его, так как он просто не нагулялся. Денис Глушаков с шести лет играет в футбол, а на другие развлечения у него просто не было времени. Ирина Глушакова также заявила, что она никогда не поверит в то, что племянник избил жену.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:18

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