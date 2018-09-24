Ученые: за последние 300 лет объем винного бокала увеличился в 7 раз

В 18 веке то, что мы сегодня называем рюмкой, именовалось бокалом и предназначалось для употребления вина. В современные винные бокалы, в среднем, помещается немного меньше 500 г. Бокалы же 18 века обладали объемом 66 г. Проанализировав период истории с того времени до наших дней, ученые пришли к выводу, что возможно, увеличение количества потребляемого алкоголя возросло в связи с экономическими кризисами, а также войнами и периодами сухого закона. Также сказалось увеличение объемов изготавливаемого алкоголя и, как следствие, снижение его стоимости.Как выяснилось, с 90-х годов размер бокала практически не менялся. Это связано с тем, что уровень автоматизации их изготовления, а также объемы продаж уже были достаточно высоки, в связи с чем не было нужды, за счет дополнительных затрат менять форму.