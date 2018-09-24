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Ученые: за последние 300 лет объем винного бокала увеличился в 7 раз

Исследователи из Кембриджа, проанализировав некоторые исторические данные, пришли к выводу, что за последние 300 лет винный бокал стал больше в примерно 7 раз. Ученые полагают, что это может быть связано с увеличением количества потребляемого алкоголя.

Ученые: за последние 300 лет объем винного бокала увеличился в 7 раз

В 18 веке то, что мы сегодня называем рюмкой, именовалось бокалом и предназначалось для употребления вина. В современные винные бокалы, в среднем, помещается немного меньше 500 г. Бокалы же 18 века обладали объемом 66 г. Проанализировав период истории с того времени до наших дней, ученые пришли к выводу, что возможно, увеличение количества потребляемого алкоголя возросло в связи с экономическими кризисами, а также войнами и периодами сухого закона. Также сказалось увеличение объемов изготавливаемого алкоголя и, как следствие, снижение его стоимости.

Как выяснилось, с 90-х годов размер бокала практически не менялся. Это связано с тем, что уровень автоматизации их изготовления, а также объемы продаж уже были достаточно высоки, в связи с чем не было нужды, за счет дополнительных затрат менять форму.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:03

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