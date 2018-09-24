Samsung заменила неисправный смартфон владельца на новый Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S7 Edge одного из пользователей во время съёмки завис, а потом отключился. После этого устройство воспламенилось. В гарантийном сервисе отказали в замене вследствие того, что истёк срок гарантии. Владелец модели рассказал про данную историю в Сети. Он полностью описал ситуацию, а также предоставил различные снимки. После этого к пользователю Samsung Galaxy S7 Edge обратились представители Samsung с предложением полной бесплатной замены сгоревшего устройства на новую версию Samsung Galaxy S9. Для этого пользователь должен был уничтожить информацию о данном случае. Представители компании отметили, что конкуренты смогут использовать эти снимки для подрыва репутации компании. В свою очередь владелец выполнил условия, однако из Сети снимки не пропали, потому что большое количество людей успели их уже сохранить. Смартфон всё же он от компании получил.Стало известно, что Samsung снижает расценки на свои смартфоны вследствие выхода новых гаджетов Apple. Например, последняя модель компании снизилась в цене примерно на 8 800 рублей. Производители таким способом хотят привлечь больше покупателей из-за высокой стоимости последних iPhone.