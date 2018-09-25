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"С Лалой общаемся редко": Ирина Аллегрова рассказала об отношениях с дочерью

Ирина Аллегрова в интервью с журналистами рассказала, что она редко общается со своей дочерью, которая по совместительству является её концертным директором. Стоит отметить, что певица живёт в одном доме с Лалой.
"С Лалой общаемся редко": Ирина Аллегрова рассказала об отношениях с дочерью


По словам Ирины Аллегровой, как правило, между ней и дочерью конфликтных ситуаций практически не возникает, а причина редкого общения кроется в том, что у них так построен рабочий график. Когда артистка дома, то дочь отсутствует, или наоборот. При этом Императрица отечественной эстрады отмечает, что она считает себя не конфликтным человеком. Однако, если ей что-то не нравится, то она не молчит, а говорит всё в лицо.

Также Ирина Аллегрова рассказала, что она редко гастролирует, стараясь больше времени проводить со своей мамой и бабушкой. По словам артистки, она давно простила своих обидчиков и старается ни с кем не конфликтовать, оставаясь в гармонии с миром.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 03:30

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