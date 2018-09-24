Киркоров заверил, что подарит Баскову новый iPhone после гастролей в Нью-Йорке

По приезду в штаты, исполнителя ожидал приятный сюрприз. Его фанаты ждали приезда знаменитости целую ночь, чтобы на утро подарить новый iPhone своему кумиру. Как только Филипп Киркоров разместил запись о подарке в социальную сеть, Николай Басков первым же оставил комментарий, в котором поинтересовался, будет ли ему подарен iPhone. Автор поста заверил, что подарок уже практически у него в кармане и будет подарен ко дню рождения Баскова.Напомним, что Киркоров выступает на знаменитой сцене Madison Square Garden, в рамках шоу “Я”. Изначально планировалось использовать зал, вмещающий 17 тысяч человек, однако в связи с плохой продажей билетов было принято решение перенести концерт в менее крупный зал. Несмотря на это, стоит отметить, что популярность певца позволяет ему выступать на одной из самых популярных сцен мира.